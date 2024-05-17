Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК: какие полномочия добавились

Кабинет министров Украины 16 мая 2024 года утвердил постановление №558, которым внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Теперь районные ТЦК наделили полномочиями проводить проверку оснований предоставления военнообязанным и резервистам отсрочок от призыва. Также ТЦК смогут контролировать учет и бронирование в государственных органах, кроме того, получили другие дополнительные полномочия.

OBOZ.UA разбирался, какие изменения внес Кабмин в Положение о ТЦК.

Районные ТЦК смогут проверять основания предоставления отсрочки

К изменениям предусмотрено, что районные ТЦК оформляют для военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации и в особый период и военное время, которые предоставляются в установленном порядке, а также ведут их специальный учет. Теперь районные ТЦК также наделили полномочиями проводить проверку оснований предоставления отсрочок.

ТЦК будут контролировать учет и бронирование в государственных органах

Теперь ТЦК будут осуществлять контроль за проведением в местных госадминистрациях, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учебных заведениях за проведением военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и бронирования военнообязанных.

ТЦК будут направлять требования уклоняющимся

Новый закон об усилении мобилизации №10449, который вступит в силу 18 мая, вводит еще один документ, который может получить гражданин от ТЦК – требование. Оно предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклоняющегося в праве вождения авто.

В Положении прописано право ТЦК направлять при мобилизации требования в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения) гражданина Украины призывного возраста.

ТЦК будет подавать иск в суд об ограничении уклоняющегося в праве вождения авто

ТЦК сможет обращаться в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации в отношении граждан Украины, не выполнивших требования ТЦК.

Новым положением о ТЦК определено, что деятельность ТЦК координируется и направляется Минобороны.

ТЦК будут проверять военно-учетные документы

Предусмотрено, что ТЦК имеют право осуществлять (в период проведения мобилизации, кроме целевой) меры по проверке военно-учетных документов граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

ТЦК будут знакомить военнообязанных с их правами и обязанностями

Также ТЦК должны будут осуществлять ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва на военную службу и прохождения собрания.

ТЦК осуществляют фото- и видеофиксацию вручения повестки и проверки документов

Установлено, что ТЦК осуществляют фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру "Оберег" (кроме сотрудников СБУ) и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, состоящих у них на военном учете).

Областные ТЦК будут организовывать контрольное медицинское освидетельствование граждан

Среди новаций также и то, что ТЦК областей и Киева теперь способствуют организации призывной комиссией проведения контрольного медицинского осмотра граждан, признанных районными (городскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригодными к военной службе, граждан, которые заявили о несогласии с результатами медицинского осмотра и решениями районных (городских) призывных комиссий, как и граждан, направленных прохождения базовой военной службы, перед отправкой в учебные части (центры).

ТЦК будут организовывать работу районных призывных комиссий

Районные ТЦК будут принимать участие в организации и обеспечении работы районных (городских) призывных комиссий, будут готовить для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлениям граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставления отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы , службы в военном резерве

ТЦК будут направлять граждан для прохождения базовой военной службы

Также новое Положение о ТЦК определено, что районные госадминистрации (исполнительные органы городских советов) во взаимодействии с ТЦК и органами местного самоуправления осуществляют организацию направления граждан Украины для прохождения базовой военной службы. Ранее речь шла "об организации подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную службу".

Вместе с тем, из Положения убрали норму о том, что ТЦК взаимодействуют с предприятиями единой транспортной системы Украины во время ее подготовки и функционирования в особый период.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине мужчины будут получать "метки" в военном билете. Согласно новому закону о мобилизации, все мужчины 18-59 лет должны в течение двух месяцев обновить военно-учетные данные. С внесением информации в единый реестр, таким украинцам будут присваивать VIN-код, который вклеят в военный билет.

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