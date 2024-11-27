Эксперт объяснил, предоставит ли Южная Корея оружие Украине и как может победа Трампа изменить позицию Сеула

Южная Корея – это страна, которая живет рядом с неадекватным соседом и уже 50 лет готовится к войне, имеет большую современную армию, мощный военно-промышленный комплекс и огромный арсенал новейшего оружия. Поэтому, если бы Сеул предоставил Киеву вооружение, это могло изменить ситуацию на поле боя. Однако такое решение Южной Кореи зависит от многих факторов, в частности украинской дипломатии и действий США в отношении Украины.

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Об этом рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что Южная Корея может в значительной степени помочь Украине.

"Южная Корея, если удастся договориться, она может здесь и сейчас помочь очень сильно. Фактически настолько, что это может изменить ситуацию на фронте, поскольку в отличие от западных аналогов, которые нужно еще выработать, потому что на Западе сами признаются, что большая часть оружия и складов уже было направлено в Украину. это сделать", – сказал эксперт.

При этом Леонов отметил, что в Южной Корее многие против предоставления оружия Украине.

"По большому счету значительная часть населения в Южной Корее все же выступает против этого, и оппозиция выступает против. И, по существу, здесь вопрос в том, что до южных корейцев надо донести, что если не остановить Северную Корею и сотрудничество КНДР с Россией здесь и сейчас, это может вылиться в войну на Корейском полуострове ", – подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что это действительно важная миссия, и "такие вещи решаются медленной дипломатической работой, достаточно длительной, которая не видна". При этом Украина до сих пор не имеет посла в Южной Корее, отметил Леонов.

"Поэтому сказать точно, что все получится, довольно трудно. Потому что здесь нужно опираться на поддержку партнеров, и в первую очередь мы должны помнить, что Южная Корея - это специфический союзник США, и помощь США была бы не лишней, но через смену администрации может так произойти, что не успеют помочь с этим", – отметил эксперт.

Стратегия Южной Кореи по Украине может измениться в контексте победы Дональда Трампа, отметил Леонов. Сеул будет следить, как Трамп будет действовать в отношении Украины, когда официально вступит в должность.

Понятно, что республиканец постарается внедрить свой план окончания войны и дальнейшие действия Трампа будут зависеть от позиции российского диктатора Путина.

"Это будет зависеть от ситуации, насколько в России воспримут или не воспримут план Трампа по окончании войны. Но сейчас очевидно, что план Трампа это документ, который он сам видит, это не пожелание Москвы и не пожелание Украины. Это его представление о ситуации. Очевидно , он будет предлагать это и нам, и россиянам. Будет многое зависеть, как Путин пойдет на диалог", – отметил он. эксперт.

Он добавил, что от этого будут зависеть и действия Трампа по отношению к Южной Корее – он либо будет подталкивать ее к помощи Украины, либо наоборот к нейтралитету.

Как сообщал OBOZ.UA:

27 ноября в Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Запланированы встречи с президентом Юн Сок Йолем и главой оборонного ведомства страны. Стороны, в частности, обсудят поддержку Украины со стороны Южной Кореи.

О визите украинской делегации в Южную Корею стало известно накануне, 26 ноября. Отмечалось, что делегация во главе с Умеровым должна передать Сеулу список оружия, которое нужно украинской армии. Впрочем, на быстрое удовлетворение запроса, по мнению ряда аналитиков, Киеву рассчитывать не стоит.

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