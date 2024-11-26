Умеров в среду посетит Южную Корею, чтобы договориться о поставках вооружения – СМИ

Украинская делегация посетит Южную Корею, чтобы передать список желаемого оружия. При этом аналитики предупреждают, что южнокорейские власти вряд ли быстро одобрят этот запрос.

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Эксперты ожидают, что Сеул займет осторожную позицию в отношении поставок оружия после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и неоднократных угроз Москвы против подобных действий. Об этом сообщает South China Morning Post.

Украинские чиновники, в частности, министр обороны Рустем Умеров встретится с южнокорейскими коллегами в среду 27 ноября и представят список с желаемым вооружением. По предварительным данным, речь идет о зенитных ракетах и артиллерийских орудиях.

По мнению научного сотрудника Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо, Южная Корея является мировым лидером по производству обычных вооружений, но скорее всего, будет действовать осторожно в этом вопросе. Эксперт считает, что Сеул выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставкам оружия.

"Ожидается, что правительство займет выжидательную позицию, наблюдая за военным сотрудничеством России с Северной Кореей, прежде чем принять решение о своих следующих шагах", - сказал аналитик.

В настоящее время Южная Корея ограничила свою поддержку Украины нелетальной помощью, такой как противогазы и полевые пайки, придерживаясь политики отказа от поставок летального оружия странам, находящимся в состоянии войны.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах Южной Корее придется пересмотреть свою позицию в контексте предоставления помощи Украине. Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины среди ряда стран.

Ранее сообщалось, что после привлечения Северной Кореи в российско-украинскую войну Южная Корея может скорректировать стратегию поддержки Украины. В частности, Сеул не исключает прямых поставок оружия для украинской армии.

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