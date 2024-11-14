Победа Трампа заставила Сеул пересмотреть позицию на поставку оружия Украине: это может оказать большое влияние на ход войны – Bloomberg

После победы Дональда Трампа на президентских выборах Южной Корее придется пересмотреть свою позицию в контексте предоставления помощи Украине. Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины среди ряда стран.

Нынешнее правительство Южной Кореи не исключает изменения политики отказа от отправки летальной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительственный чиновник на условиях анонимности рассказал, что Южная Корея вряд ли начнет поставлять боеприпасы Украине, если только КНДР не предпримет дальнейших действий по оказанию поддержки РФ. Также Сеул намерен следить, как Трамп будет действовать в отношении Украины, когда завершит переход от предвыборной кампании к работе в Белом доме.

По мнению профессора политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле Кима Чжона, на данном этапе было бы довольно неловко, если бы Южная Корея, не являющаяся членом НАТО, изменила свою позицию, когда Трамп придет в Белый дом и захочет выйти из конфликта.

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Правительство Южной Кореи рассмотрит возможные сценарии военного сотрудничества России и Северной Кореи после развертывания войск Пхеньяном и примет контрмеры. В Сеуле заявили, что будут тесно координировать действия с союзниками и партнерами в этом процессе.

Сеул долгое время сопротивлялся призывам западных союзников задействовать его огромные военные запасы и напрямую отправлять оружие или боеприпасы в Украину, предпочитая вместо этого помогать Киеву посредством нелетальной помощи. Однако размещение Северной Кореей до 12 тыс. военнослужащих в России изменило эту позицию.

Аналитики отмечают, что передача Южной Корее летального оружия Киеву будет означать мощную поддержку Украины и большое влияние на ход войны. Это также может принести пользу южнокорейскому бизнесу, если он примет участие в послевоенном восстановлении Украины. В то же время Сеул опасается, что этот шаг разозлит Москву, обострит конфликт и спровоцирует дальнейшие провокации со стороны Пхеньяна.

Напомним, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл призвал официальных лиц Организации Объединенных Наций "строго осудить" действия Северной Кореи. Речь идет о помощи КНДР россиянам в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что после привлечения Северной Кореи в российско-украинскую войну Южная Корея может скорректировать стратегию поддержки Украины. В частности, Сеул не исключает прямых поставок оружия для украинской армии.

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