Южная Корея призвала ООН потребовать немедленного вывода войск КНДР из России

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Те Юл на 23-й конференции Южной Кореи и ООН призвал официальных лиц Организации Объединенных Наций "строго осудить" действия Северной Кореи. Речь идет о помощи КНДР россиянам в войне против Украины.

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Как сообщаетYonhap, Чо Те Юл в Сеуле встретился с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, с верховным представителем ООН по разоружению Изуми Накамицуой, а также с группой европейских дипломатов. Глава МИД Южной Кореи призвал ООН заявить о необходимости "немедленного вывода войск КНДР из России и прекращении их незаконного военного сотрудничества".

В свою очередь Розмари Дикарло заявила о "большой озабоченности" ООН. По ее словам, "размещение северокорейских войск в России нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН и угрожает миру и стабильности международного сообщества".

Чо Тэ Юл особо заявил, что развертывание войск КНДР на поле боя является "серьезным вызовом" для международного сообщества по ядерному разоружению. Он также встретился с верховным представителем ООН по разоружению Изуми Накамицу, чтобы сообщить ей о рисках из-за продолжающегося военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

В ООН не ответили, будет ли сделано заявление, требуемое Сеулом, или все останется на уровне "большой обеспокоенности", которую организация уже выразила.

Более конкретно ответила Европа, когда Чо Те Юл обсуждал эти вопросы с верховным представителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Последний заявил, что Брюссель и Сеул "должны сотрудничать", чтобы противостоять "возрастающей угрозе".

"Это вызывает очень большое беспокойство из-за того, что война идет на границах Европы. И в этой войне собираются участвовать северокорейские войска. Именно поэтому мы должны сотрудничать", – заявил Боррель.

Хотя, по словам Борреля, вояки КНДР лишь собираются воевать, украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил информацию о том, что в Курской области РФ произошло первое боевое столкновение украинских военных с воюющими за Россию солдатами КНДР. По словам министра, это следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

Еще 31 октября стало известно, что российские войска приступили к переброске инженерных подразделений Северной Кореи на временно оккупированные территории Украины, в частности в Донецк. По состоянию на тот момент они еще не участвовали в боевых действиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Известно, что военных КНДР, которые были отправлены на войну в Украину, возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Напомним, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО.

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