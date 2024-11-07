'Будем корректировать стратегию': Южная Корея не исключает прямых поставок оружия в Украину

После привлечения Северной Кореи в российско-украинскую войну Южная Корея может скорректировать стратегию поддержки Украины. В частности, Сеул не исключает прямых поставок оружия для украинской армии.

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По словам президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, его страна будет корректировать стратегию поддержки Украины в зависимости от уровня привлечения КНДР к войне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Политика Южной Кореи не предусматривает поставки летального оружия странам, находящимся в конфликте. Однако из-за развертывания войск КНДР в России Сеул может изменить этот подход.

"Теперь в зависимости от уровня привлечения Северной Кореи мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это значит, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - сказал президент Южной Кореи.

Кроме того, Юн Сок Ёль отметил, что его офис будет следить за развитием событий, связанных с операциями северокорейских солдат. Если Сеул решит предоставить оружие Киеву, то начальная партия будет оборонной.

"Если мы перейдем к предоставлению оружия, то в первую очередь предпочтем оборонные вооружения", - сказал глава государства.

Напомним, почти за три года полномасштабной войны против Украины страна-террорист Россия почти полностью опустошила склады с боеприпасами советской эпохи. Использование огромного количества снарядов – до 50 тыс. единиц в день – заставляет россиян полагаться на поставки от своих союзников.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл призвал официальных лиц Организации Объединенных Наций "строго осудить" действия Северной Кореи. Речь идет о помощи КНДР россиянам в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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