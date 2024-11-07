Россия практически исчерпала запасы снарядов советской эпохи: поставки идут из КНДР, – OSINT-аналитик

Почти за три года полномасштабной войны против Украины страна-террорист Россия почти полностью опустошила склады с боеприпасами советской эпохи. Использование огромного количества снарядов – до 50 тыс. единиц в день – заставляет россиян полагаться на поставки от своих союзников.

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Поэтому на данном этапе все больше боеприпасов, которые РФ использует в Украине, поступают из Северной Кореи. Об этом в соцсети Х сообщил OSINT-аналитик Just BeCause.

Аналитик отметил, что с 2014 года РФ производит в среднем 1,7 млн артиллерийских снарядов в год. При этом мониторинг спутниковых снимков крупнейших российских складов с боеприпасами свидетельствует о существенном дефиците вооружения.

Эксперт проанализировал снимки 1819-й артиллерийской базы боеприпасов в Новосибирской области и пришел к выводу, что к сентябрю 2024 года склады были опустошены.

При этом некоторые склады теперь полностью пустые. Речь идет о 2719-й артиллерийской базе боеприпасов в Забайкальском крае РФ. К сентябрю 2024 года эта база полностью опустела. Аналогичная ситуация сложилась на 1215-й Центральной артиллерийской базе боеприпасов в Иркутской области.

OSINT-аналитик также изучил 73-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. Объект оснащен подземными бункерами, но открытые складские помещения, которые можно исследовать со спутника, были почти пусты к сентябрю 2024 года.

В то же время 51-й арсенал под городом Киржач во Владимирской области в сентябре 2024 года показал гораздо меньшую активность по сравнению с октябрем 2022-го. Секции около железнодорожной станции пусты, вероятно, из-за сокращения поставок или попыток сохранить все в бункерах для защиты.

"Только 30% снарядов, которые сейчас использует Россия, производятся внутри страны. Если это правда, то российские арсеналы боеприпасов советских времен должны быть уже пусты. Арсеналы ближе к границе с Украиной служат логистическими центрами для недавно произведенных и поставленных Северной Кореей снарядов", – пишет аналитик.

Напомним, каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать за Россию в войне против Украины, будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере примерно 2000 долларов США. Москва также будет поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, некоторые космические технологии, и, возможно, ей придется помочь Пхеньяну в случае боевых действий на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что базовый уровень подготовки военнослужащих Северной Кореи, которые пополнили ряды российской оккупационной армии, может быть достаточно неплохим по сравнению со средним уровнем подготовки военных РФ.

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