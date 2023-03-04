''Тыл до 30 км уже не безопасен'': эксперт указал на проблемы оккупантов с применением авиации на фронте

Российские оккупанты столкнулись с проблемами в применении своей боевой авиации в войне против Украины. Самолеты, которые враг прятал в десятках километров от линии фронта и которыми бомбардировал позиции ВСУ, оказались не такими уж недостижимыми для поражения украинской противовоздушной обороной.

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На это указал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, более известный как блогер "Злой одессит". В своем Telegram-канале он прокомментировал уничтожение 3 марта в районе Енакиево российского фронтового бомбардировщика Су-34.

В частности, эксперт напомнил, что город, который находится во временной оккупации на Донетчине еще с 2014 года, расположен более чем в 25 км от линии фронта. А это значит, что вражеский самолет был обезврежен с помощью систем ПВО.

По его словам, ни одна мобильная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), вооруженная противотанковым зенитным ракетным комплексом (ПЗРК), не смогла бы войти так глубоко в тыл врага.

Со своей стороны авиация ВС РФ все это время пользовалась безопасным тылом для нанесения ударов по позициям украинских Сил обороны ракетами класса "воздух-поверхность" с дальностью поражения до 30 километров.

"Но, судя по всему, теперь для российской авиации тыл до 30 км уже не безопасен и это мне сильно напоминает появление в ВСУ реактивных систем залпового огня М142 HIMARS. Ведь эти РСЗО заставили оккупантов адаптироваться к радиусу поражения до 80 км, что оказало негативное влияние на их систему управления и обеспечения", – объяснил Коваленко.

Он отметил, что ныне использованием боевой авиации российские оккупанты пытаются компенсировать нехватку у них сухопутных средств поражения – артиллерии.

"Если же уничтожение Су-34 в районе Енакиево это не единичный случай, а предвестник системных возможностей ВСУ, то можно говорить об очередном негативе для российских оккупационных войск", – считает военный эксперт.

Коваленко предположил, что это в очередной раз повлечет в рядах ВС РФ цепочку ограничений по возможностям – как в наступлении, так и обороне. Ведь применение авиации за пределами 30-километровой зоны будет иметь для захватчиков значительно меньший эффект – из-за небольшой номенклатуры средств поражения и их дефицитности.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем в пятницу, 3 марта, защитники Украины сбили бомбардировщик Су-34 армии РФ. Один из пилотов самолета погиб, другой получил травмы и находился в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что вражескую "птичку" поразили в районе оккупированного Енакиево Донецкой области около 13:30. Удар нанесли воины Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил ВСУ. В сети были опубликованы кадры с горящими обломками обезвреженного украинскими защитниками российского Су-34.

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