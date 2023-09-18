Электронный реестр военнообязанных: предусматривающий зарегистрированный в Совете законопроект

В понедельник, 18 сентября, в Верховную Раду Украины подали проект закона №10062 о создании электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предлагает упрощение процедуры для участников боевых действий и расширение информации, которую может собирать Минобороны.

Проект закона был опубликован на официальном вебпортале парламента. Этим документом определяется порядок обретения военнослужащими статуса участника боевых действий во время действия военного положения.

В пояснительной записке отмечается, что с 24 февраля 2022 только около 96 тысяч защитников получили статус участников боевых действий. Это количество очень мало, в частности, из-за сложности процедуры предоставления такого статуса. Поэтому проект закона предлагает законодательное усовершенствование порядка обработки и использования сведений в госреестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны на время военного положения.

В реестр будут заносить следующие сведения:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

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служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.

Также законопроект упрощает процесс получения статуса участника боевых действий (УБД). Теперь это будет происходить на основании справки о непосредственном участии лица в защите государства, оформленном в электронном виде.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр обороны Рустем Умеров хочет ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК).

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