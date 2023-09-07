Электронный военный билет и единый реестр призывников: Умеров рассказал, какие изменения хочет запустить в Украине

Новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК).

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Об этом он заявил в Верховной Раде Украины, сообщают украинские СМИ. По словам министра, сама аббревиатура ВЛК в сегодняшнем ее понимании должна остаться в прошлом.

"Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски... Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей , электронный журнал, отчет для военных", – сказал он.

Стоит отметить, что Умеров также заявил, что Украине следует сориентироваться на оборонных возможностях отечественного производителя. Также, прежде всего, стоит подготовить необходимую инфраструктуру для полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на посту Алексея Резникова.

4 сентября Алексей Резников написал заявление об отставке. Соответствующий документ он подал в Верховную Раду. В тот же день Рустем Умеров написал заявление с просьбой уволить его с должности главы Фонда госимущества.

5 августа Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался о своей работе в должности министра обороны.

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