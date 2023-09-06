Аудит всех направлений и ориентир на отечественное оружейное производство: Умеров очертил приоритеты на должности министра обороны

Украине следует сориентироваться на оборонных возможностях отечественного производителя. Также, прежде всего, стоит подготовиться к необходимой инфраструктуре для полноценной эксплуатации истребителей F-16.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Interfax-Украина. Вместе с тем он анонсировал аудит всех направлений ведомства.

"Среди важных стратегических задач – мы должны повысить оборонные возможности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине", – сказал министр на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

По словам чиновника, подопечное ему ведомство со своей стороны обеспечит украинских производителей максимально возможными контрактами.

Кроме того, команда Умерова намерена провести аудит всех направлений, подчиненных Минобороны.

"Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны. Каждая украденная гривна стоит жизни и безопасности наших солдат. Коррупционеры приравниваются к террористам, а с террористами переговоры не ведутся", – сказал Умеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на посту Алексея Резникова.

4 сентября Алексей Резников написал заявление об отставке. Соответствующий документ он подал в Верховную Раду. В тот же день Рустем Умеров написал заявление с просьбой уволить его с должности главы Фонда госимущества.

5 августа Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался о своей работе в должности министра обороны.

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