'Ели даже мышей': оккупант пожаловался на 'порядки' в армии Путина и объяснил, почему сдался в плен. Видео

Украинским защитникам сдался в плен очередной российский захватчик, которого его командование отправило в так называемый мясной штурм. Это Артем Ткаченко – тяжело больной россиянин (по крайней мере, по его словам), от которого даже не скрывали, что он отправлен на смерть. Причем идти на смерть оккупанту пришлось пешком – по трупам своих "товарищей" из рядов армии страны-агрессора.

Однако этому россиянину удалось дождаться украинцев и сдаться в плен, хотя он уже подумывал совершить суицид от безысходности. В проекте "Хочу жить" считают, что Артем "принял разумное решение".

По словам самого Артема, в армии захватчиков нечеловеческое отношение к солдатам является нормой, последним даже приходится голодать.

"Когда отправляли на позицию – у меня была только банка тушенки и бутылка воды, и все... Мы там подсолнухи ели, мышей даже ели", – жалуется россиянин.

По его словам, командование даже не скрывало того, что пехоту отправляют в один конец. На штурмы отправляли и больных, и уже "списанных", чтобы просто избавиться от людей. Сам Артем утверждает, что болен гепатитом, но это в российской армии не является основанием отправки на ВВК.

"Они просто в одну сторону нас отправили, чтобы уже избавиться от нас. Даже отправляли тех, кто имеет рак легких. Меня тоже – у меня гепатит, меня должны были списать, но не дали ВВК пройти – просто отправили в один конец, чтобы избавиться", – рассказал пленный.

Интересны также описания захватчика своей повседневности – "спание возле трупов, постоянный трупный запах", давно распухшие и почерневшие тела, которые уже "шелушатся, а черви их едят", множество оторванных конечностей и тому подобное.

"Теперь Ткаченко больше не придется спать рядом с трупами "сослуживцев" по службе, растягивать банку тушенки на несколько дней и жрать мышей. В украинском плену его ждут нормальные условия, человеческое отношение, трехразовое питание и медицинская помощь. Это явно лучше, чем то, что предлагает таким, как он, его "родина", – считают в проекте "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, гражданин Индии Азат Сахил Мохамед Хусейн, который воевал на стороне российской оккупационной армии, после попадания в плен обратился к премьер-министру своей страны. Оккупант попросил главу правительства своей страны забрать его домой и призвал соотечественников не доверять российским обещаниям.

