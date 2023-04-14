'Элитный' спецназ России понес колоссальные потери в Украине, на восстановление понадобится десятилетие: озвучены цифры – WP

"Элитный" спецназ России понес сокрушительные потери в войне против Украины. Москве понадобится лет десять на то, чтобы восстановить войска специального назначения.

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В значительной мере причиной этого стало использование спецназа российским командованием в качестве пехоты. Об этом свидетельствуют слитые ранее в сеть секретные разведдокументы Пентагона, пишет The Washington Post.

"Согласно секретным оценкам США, полученным The Washington Post, война на Украине выпотрошила подпольные силы российского спецназа, и Москве потребуются годы, чтобы восстановить их... Официальные лица США объяснили свои оценки чрезмерной ориентацией российского командования на специализированные подразделения, которые были задействованы в составе передовых пехотных формирований, которые, как и украинские, понесли огромное количество убитыми и ранеными", – пишет издание.

Силы специального назначения "заточены" для выполнения тайных и рискованных миссий вроде отданного в начале полномасштабного вторжения РФ Кремлем приказа ликвидировать президента УкраиныВладимира Зеленского. Именно для выполнения таких миссий спецназовцы проходят длительную и тщательную подготовку.

Однако когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, российские командиры начали использовать спецназ в качестве пехоты, по видимому, скептически оценивая боеспособность обычных пехотных подразделений ВС РФ.

Как утверждает американская разведка, внимательно отслеживавшая использование Россией подразделений спецназа, попытка удержать наступательный импульс путем использования спецподразделений в боях обернулась для РФ катастрофой.

"Быстрое истощение российских подразделений коммандос с самого начала изменило динамику войны, серьезно ограничив возможности Москвы использовать тайную тактику для поддержки обычных боевых операций. Официальные лица США считают, что ошеломляющие потери, которые понесли эти подразделения, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские силы", – пишет The Washington Post.

В качестве иллюстрации издание опубликовало ранее засекреченные и просочившиеся в сеть спутниковые снимки автопарка 22-й отдельной бригады спецназа на юго-западе России, сделанные в ноябре 2021 и ноябре 2022 года. Разительные различия между этими снимками показывают, насколько большие потери понесла эта бригада в ходе войны России против Украины.

Из этих снимков в Пентагоне сделали вывод, что "все, кроме одной, из пяти российских отдельных бригад спецназа, вернувшихся из боевых действий на Украине в конце лета 2022 года, понесли значительные потери".

Состояние автопарка 22 бригады российского спецназа после возвращения из Украины в слитых разведдокументах охарактеризовано как "степень крайнего истощения". На полях боя в Украине спецназовцы бригады потеряли больше половины бронемашин "Тигр" из общей численности. Потери 22-ой и еще двух бригад спецназа достигают 90-95%.

"Проблемы России усугубляются потерей опыта в ее элитных силах. В американских документах говорится, что солдатам спецназа требуется не менее четырех лет специальной подготовки, и делается вывод о том, что Москве может потребоваться целое десятилетие, чтобы воссоздать эти подразделения", – пишет издание.

Документы не содержат точных данных о количестве ликвидированных и раненых в Украине российских спецназовцев. Однако, согласно перехватам, 346 бригада ликвидирована практически полностью: из задействованных в войне против Украины 900 спецназовцев уцелели лишь 125.

"Аналитики разведки США отслеживали каждое подразделение спецназа, вернувшееся домой на юг России из Украины, за исключением одного: 25-го полка спецназа. В документах говорится, что серьезные потери личного состава и техники "могут объяснить, почему нет четкой [разведывательной] информации об их возвращении в гарнизон", – пишет издание.

Оценки американской разведки совпадают с оценками аналитиков. WP процитировало военного эксперта по России, старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который отметил, что поскольку российская мотострелковая пехота оказалась неэффективной, командиры попытались компенсировать это, выдвинув на фронт элитные воздушно-десантные подразделения, морскую пехоту и спецназ. Они были задействованы в провальном походе российской армии на столицу Украины Киев, а также в ходе боевых действий на востоке и юге страны.

Эксперт констатировал, что эта стратегия российского командования повлекла за собой немедленные последствия: положив в боях наиболее подготовленных бойцов, Россия лишила свои спецподразделения возможности исполнять задачи, для которых они и создавались.

"Это повлияло на дальнейший ход войны, потому что Россия потеряла все эти ключевые возможности, которые они не могли легко заменить — как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения талантов. Это повлияло на то, что они могут и не могут делать", – убежден Ли.

В частности, огромные потери в живой силе и технике российский спецназ понес в ходе самоубийственной попытки захвата Харькова в начале вторжения, в ходе боев за Мариуполь, в сражениях на восточной части Донбасса и, в частности, под Угледаром.

"Потери "элитных войск" России будут иметь каскадные последствия, говорится в документах, включая потерю некоторой способности обучать военизированные формирования нетрадиционным методам ведения войны, "которые Россия использовала для продвижения своих интересов за рубежом", – пишет издание.

В WP также подчеркнули: восполнять потери РФ будет крайне сложно. К тому же, до сих пор остается загадкой, сделали ли российские командиры хоть какие-то выводы из своих ошибок.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что армия РФ не может проводить наступление на нескольких направлениях одновременно из-за ослабления.

Аналитики ISW акцентировали внимание на высказываниях заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова, заявившего 13 апреля, что Москва переместила свои вооруженные силы из Авдеевки в район Бахмута для усиления своих наступательных действий.

Именно это, считают эксперты, подтверждает, что российская армия – в своей нынешней форме – не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно.