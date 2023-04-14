Армия РФ не может проводить наступление на нескольких направлениях одновременно из-за ослабления – ISW

В настоящее время российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно. Армия РФ значительно ослабла.

Видео дня

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Стало известно, что армия России перебросила своих солдат с Авдеевского направления на Бахмут для усиления наступления.

Эксперты сообщили о высказываниях заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексея Громова, заявившего 13 апреля, что Москва переместила свои вооруженные силы из Авдеевки в район Бахмута для усиления своих наступательных действий.

При этом бригадный генерал отметил, что с 30 марта Россия понесла потери около 4000 человек личного состава ЧВК "Вагнер" и регулярных войск в районе Бахмута.

"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия – в своей нынешней форме – не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", – объяснили в ISW.

Также в источнике отмечено, что мобилизационные процессы в России замедляются из-за "растущего осознания россиян". По этой причине Москва создает "альтернативные" частные военные компании , чтобы заполнить эти пробелы. Но эти военные компании не будут такими мощными, как формирование Пригожина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– больше наступательных усилий российские оккупационные войска прилагают на Бахмутском направлении в Донецкой области, где сконцентрировал самые профессиональные подразделения и использует значительное количество артиллерии и авиации. Силы обороны ежесуточно отбивают от 40 до 50 штурмов противника.

– наемники из ЧВК "Вагнер" в очередной раз попытались штурмовать позиции украинских пограничников в районе Бахмута на Донетчине – и снова неудачно. Приближение врага украинские воины заметили заранее и открыли огонь на поражение;

– в ISW сообщили, что российское командование бросило на захват Бахмута Донецкой области силы ЧВК "Вагнер". Но в министерстве обороны РФ есть на этот счет "особый план" – там хотят за счет "вагнеровцев" свести потери среди обычных российских сил к минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!