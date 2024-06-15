Ему было всего 18 лет: в боях на Луганщине погиб воин с Волыни. Фото

В боях с российскими захватчиками погиб молодой защитник Волынской области Владимир Шевко. Парню из Ковеля, который стал на защиту Родины, было всего 18 лет.

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Жизнь воина оборвалась 12 июня возле села Нововодяное Сватовского района Луганской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

Он рассказал, что 18-летний Владимир принял непоколебимое решение защищать Украину и в конце февраля 2024 подписал контракт, вступив в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады. После этого солдат несколько месяцев провел на передовой, где он отдал самое ценное за независимость нашей страны.

Прощание с Героем состоится в субботу, 15 июня:

– 10:50 – лития возле дома, где жил Защитник (улица Независимости, 70);

– 11:00 – служба в храме Святого Апостола Андрея Первозванного (улица Независимости);

– шествие в центр города после завершения службы;

– 12:00 – гражданская панихида на площади Героев Майдана (возле городского совета).

Похоронят Защитника на Аллее почетных захоронений городского кладбища.

"Выражаю искренние соболезнования родным Владимира Шевко – бабушкам, дедушке, брату и тете, а также всем друзьям и близким", написал городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин из Ивано-Франковской области Руслан Половинко. Сердце защитника остановилось на Харьковщине, вблизи населенного пункта Терновое.

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