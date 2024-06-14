Ему навсегда будет 23: на фронте погиб военный из Ивано-Франковской области. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин из Ивано-Франковской области Руслан Половинко. Сердце защитника остановилось на Харьковщине, вблизи населенного пункта Терново.

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За считанные дни до гибели Герою исполнилось 23 года. Трагическое известие сообщило Общественное издание Богородчанщины "Слово народа".

"Грустное известие снова постучало в нашу дверь: отважный молодой защитник, житель села Забережье Половинко Руслан Витальевич отошел к Небесному Легиону. Погиб отважный сын Украины возле населенного пункта Терновое Харьковской области во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Будущий воин родился в 2001 году в селе Забережье Ивано-Франковского района. Учился Руслан сначала в сельской школе, далее в Богородчанском профессиональном лицее получил профессию водителя-тракториста.

Впоследствии же, пишет издание, семья Руслана переехала в Первомайск, где юноша продолжил обучение.

В 2020 году Руслана призвали на срочную службу. После демобилизации 30 декабря 2021-го он начал работать в Алексеевской территориальной общине Харьковской области.

"А уже в мае 2022 года добровольно встал на защиту нашего государства. Ему было непросто, но может ли быть просто на войне? Пытался о пережитом не говорить по телефону, хотя находился в самом аду войны. Руслан очень хотел возвратиться домой. Он невероятно ждал, когда война закончится, чтобы приехать, или хотя бы отпуск, чтобы можно было вернуться в семью. К сожалению, жестокая кровавая война разрушила все мечты и планы молодого человека", – говорится в материале издания.

На малой родине воина, которому 7 июня исполнилось 23 года, встретили 14 июня.

Напомним, ранее стало известно, что в Волчанске в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Орест Приймачук защищал Украину с начала полномасштабной войны. Дома его ждала молодая жена.

Также сообщалось, что в Киеве простились с погибшим на фронте известным фотографом Арсеном Федосенко. Он погиб в результате вражеских обстрелов.