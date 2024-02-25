Ему навсегда 34: на войне погиб Герой с Киевщины Александр Ребус. Фото

В боях с врагом на южном направлении фронта погиб старший матрос ВСУ Александр Ребус из Киевской области. Защитник не дожил чуть больше недели до своего 35-летия.

Жизнь воина оборвалась месяц назад, но проститься с ним родные смогут только сейчас. Трагическое известие сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Александр Леонидович Ребус, 30.01.1989 года рождения, был родом из поселка Калиновка, что в Броварском районе Киевщины.

В рядах ВСУ он служил водителем разведывательной роты, имел звание старшего матроса. Погиб защитник в бою с врагом 21 января 2024 года возле села Львово Херсонской области.

У него остались жена и малолетняя дочь. Отпевание и прощание состоится 26 февраля в Броварах, а свой вечный покой Герой найдет на Аллее славы кладбища в Калиновке.

"Навсегда 34. Соболезнования семье и близким. Слава Герою Украины! Светлая и вечная память!", "Искренние соболезнования родным и близким Александра Леонидовича… Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – отметили земляки погибшего воина.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб воин Александр Шапаренко. Он был родом из Макаровской громады Киевщины.

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