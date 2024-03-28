Ему навсегда будет 19: в боях за Украину погиб доброволец, воевавший вместе с отцом в подразделении 'Сліпа лють'. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб доброволец Олег Федосеев (друг Рыбак). Он вместе с отцом служил в подразделении "Сліпа лють" Украинской добровольческой армии.

На защите страны находятся и два старших брата Героя, которому навеки осталось 19 лет. О потере сообщил журналист Роман Бебех в Instagram.

Он отметил, что история 61-летнего воина Олега Федосеева (друг Феодосий) и его 19-летнего сына Олега Федосеева коснулась многих. Федосий и двое его старших сыновей стали в ряды войска.

Мужчина хотел, чтобы хотя бы младший сын не шел воевать, но тот не послушал и тоже взял в руки оружие. Юноша подписал контракт с ВСУ и только когда уехал в отпуск, сообщил эту новость семье.

"Сын сейчас со мной! Чтоб не случилось! Ему еще жить! Надо будет подставить грудь? Я подставлю! Но ему погибнуть не дам. Он молод, ему жить надо! – говорил Федосий в видеоинтервью.

К сожалению, в среду, 27 марта, пришла трагическая новость о смерти Олега Федосеева-младшего.

"Очень больно. Вечная память Олегу! Очень хорошему и ответственному гражданину. Помните, какой ценой нам дается Независимость! – отметил Роман Бебех, попросив неравнодушных поддержать семью Героя.

"Вчера в бою с московскими оккупантами погиб наш побратим Олег Федосеев (друг Рыбачок). Упокой, Господи, душу убиенного раба Твоего Олега. Он был молод. Обрел вечную жизнь в бою…" – добавил военный капеллан отец Петр Буряк (Пустельник).

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта в бою с врагом погиб 19-летний воин Иван Чепа со Стрыйского района Львовщины. Он служил по контракту в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады.

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