Под Авдеевкой погиб 19-летний воин со Львовщины Иван Чепа. Фото

Львовщина готовится встречать еще одного Героя, возвращающегося с войны на щите. В Донецкой области 21 марта в бою с захватчиками погиб уроженец Стрыйского района Иван Чепа.

В январе молодому воину исполнилось всего 19 лет. Трагическое известие сообщили в Журавненском поселковом совете.

"В громаду поступило скорбное известие о еще одной оборванной войной молодой жизни украинского Защитника… В достойном противостоянии российскому врагу погиб наш земляк, уроженец села Протесы, мужественный Воин Чепа Иван Федорович", – говорится в сообщении.

На малой родине Героя рассказали, что родился Иван Чепа 15 января 2025 в селе Протесы Стрыйского района. Он закончил Протесовский КЗСО I-II степеней и Калушское ОПТУ 7.

На войну Иван отправился, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины. От захватчиков защищал Украину в рядах Третьей штурмовой бригады.

Свое последнее сражение воин, которому в этом году исполнилось всего 19 лет, принял вблизи Авдеевки 21 марта.

Предварительно, отметили в Журавненском поссовете, громада будет встречать молодого защитника 26 марта. Точное время встречи Героя, а также дату прощания с ним обещают сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб 31-летний герой из Луцка Артем Павлюк. Он пал 21 марта в Луганской области. Жена воина отметила, что вместе с Артемом погиб его двоюродный брат.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области Руслан Галько. Он сражался с врагом с начала полномасштабной войны, служил в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны. Без отца остались двое детей воина.