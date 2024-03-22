Без отца остались сын и дочь: в боях за Украину погиб защитник с Ивано-Франковщины. Фото

Защищая от врага родную землю, на южном направлении фронта погиб военнослужащий Руслан Галько из Ивано-Франковской области. Он воевал с начала полномасштабной войны, служил в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Дома защитника не дождались жена и двое детей. О потере сообщили его побратимы и Яремчанская городская громада, передает "Суспільне".

Руслан Галько родился в городе Яремче, жил с семьей в приселке Ямна. На защиту страны он встал в первые дни полномасштабного российского вторжения. С апреля 2022 года служил в Запорожской области, имел позывной "Малыш".

"Он был жизнерадостным, обладал классным чувством юмора, был ответственным и трудолюбивым. Переживал за парней, с которыми служил. Спас не одного побратима, многим помогал. Порядочный человек, военный – на вес золота. Три недели назад мы передали Руслану авто, на которое собирали деньги всем приселком, потому что предыдущее сгорело", – рассказал друг воина Петр Бабчук.

По его словам, Руслан Галько погиб в ночь с 20 на 21 марта 2024 года. У него остались жена, сын и дочь.

Побратим защитника Петр Куртяк вспомнил один случай, который произошел с ними на войне.

"Когда мы с ним попали под обстрел и перед нами разбило авто, то Руслан помог посадить раненого, чтобы вывезти в стабпункт, а сам остался возле погибшего, которого вытащил из авто в блиндаж. Более часа сидел под плотным огнем врага, который корректировали два дрона", – отметил он.

Военнослужащий добавил, что "Малыш" был человеком чести, никогда не отказывал в помощи и всегда был готов помочь другим.

"Ты никогда себя не жалел и все делал ради помощи другим. Всегда шел первым и выходил последним, чтобы всех уберечь от опасности, и никакие возражения не принимались. Ты хотел все успеть, для тебя не было слов "не хочу", "не могу", "не умею". С таким, как ты, никакой враг был не страшен, а сегодня тебя уже не стало. Искренние соболезнования родным и близким, ты останешься в нашей памяти навсегда, потому что на таких, как ты, действительно держится этот мир", – написал в Facebook друг Героя Владимир Торованин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области погиб 40-летний воин Степан Грынив родом из Ивано-Франковской области. Он служил пулеметчиком во взводе 3-й пехотной роты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!