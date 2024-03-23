'Вместе с тобой умерла и я!' На войне погиб 31-летний герой из Луцка Артем Павлюк. Фото

В боях за Украину в районе населенного пункта Диброва Луганской области погиб украинский военнослужащий старший солдат Артем Павлюк. Жизнь 31-летнего бойца оборвалась 21 марта.

О тяжелой потере сообщили в горсовете Луцка, а также жена воина на странице в Instagram. Павлюка призвали на службу по мобилизации и отнесли к спискам личного состава воинской части. Он был стрелком-снайпером-разведчиком разведывательного отделения разведывательного взвода.

"Вместе с тобой умерла и я. Это самая большая любовь, которая только существовала. Эта война для меня проиграна. Все", – написала жена Героя.

"Он с первого дня полномасштабного, в 09:00 пошел, чтобы нас защищать. С того дня мое сердце было не на месте. Вчера оно остановилось. Я не знаю, как дальше существую", – в отчаянии добавила она.

По ее словам, вместе с Артем погиб также его двоюродный брат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На южном направлении фронта погиб военнослужащий Руслан Галько из Ивано-Франковской области. Он воевал с начала полномасштабной войны, служил в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.

– Также в больнице от полученных в боях с врагом ран скончался военный из Киевщины Виталий Лашевич. Жизнь защитника Украины оборвалась 19 марта.

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