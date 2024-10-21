Ему навсегда будет 19: во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб разведчик из Броваров. Фото

В боях на Купянском направлении фронта погиб 19-летний боец Даниил Довгопол с позывным "Медоид". В свои годы житель Киевщины уже был разведчиком, выполнял сложные операции и не только.

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О потере сообщили в спецподразделении Главного управления разведки "Братство", к которому молодой защитник присоединился с совершеннолетием. А в Броварском горсовете назвали дату прощания с Героем.

"На фронте обрел вечную жизнь в бою "Медоид". Преданный боец, участвовал в невероятных операциях и диверсиях, о которых немало будет сказано после победы. Царство Небесное Герою", – отметили побратимы воина.

Долгопол Даниил Андреевич был родом из города Бровары Киевской области. Присоединившись к Силам обороны, солдат стал разведчиком отделения плавсредств отдельной группы специального назначения.

Молодой воин погиб 14 октября 2024 года в районе Купянской городской громады Харьковской области во время выполнения боевого задания.

"Безжалостная война уносит лучших… Навеки 19… Искренние соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал мэр Броваров Игорь Сапожко.

Он добавил, что отпевание воина состоится 21 октября в местном храме, а похоронят молодого Героя на Аллее Славы.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 октября в Броварах попрощались с защитником Виталием Пилецким, погибшим в ноябре 2023 года на фронте в Покровском районе Донетчины. Воин был командиром машины взвода механизированного батальона.

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