Ему навсегда будет 20: в боях за Украину погиб литовский доброволец. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб литовский доброволец Томас Валентелис. Мужчина присоединился к украинской армии полгода назад и служил в составе Интернационального легиона.

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Прощание с погибшим бойцом состоится в Киеве, после чего его прах будет доставлен в Литву. Об этом сообщает LRT.

Тело погибшего добровольца было успешно эвакуировано с поля боя в ночь на 8 апреля. Документов и личных вещей Томаса не нашли, поэтому побратимы уверены, что вещи забрал противник.

20-летний Томас Валентелис, родом из Биржай, ранее жил в Великобритании. В составе Интернационального легиона Украины он прослужил менее полугода.

Мужчина погиб 13 марта, выполняя боевую задачу в Купянском районе Харьковской области. Это был его первый бой. Соболезнования в связи с гибелью Валентелиса выразил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Украинцы сражаются и гибнут за свободу. Свобода Украины – это свобода Европы и свобода Литвы. Покойся с миром, смелый доброволец, ушедший сражаться за Украину и Литву", – говорится в сообщении главы государства.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

Ранее стало известно, что на фронте погиб командир отделения БПАК с Полтавщины. Молодой воин Евгений Тюлюкин защищал Украину в рядах 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Последний бой он принял 2 апреля.

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