"Невыразимая боль": на фронте погиб командир отделения БпАК с Полтавщины. Фото
В боях за Украину погиб молодой защитник Евгений Тюлюкин из Полтавской области. Он был командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 44 механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Жизнь воина оборвалась 2 апреля, 9 апреля с ним попрощаются на малой родине. Трагическое известие сообщили в Машевском поселковом совете.
"Грустная весть поступила в нашу общину. 2 апреля, мужественно защищая родную землю, погиб наш земляк, житель села Селещина, младший сержант – ТЮЛЮКИН Евгений Владимирович, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.
В громаде добавили, что гибель защитника является еще одним напоминанием о том, какой страшной ценой украинский народ платит за собственную свободу и независимость.
"Искренне сочувствуем родным, друзьям, собратьям, всем, кто знал и любил Евгения. Разделяем с вами глубокую боль непоправимой потери. Склоняем головы в почете перед его подвигом. Вечная память и слава Герою!" – отмечено в сообщении.
Похороны Героя пройдут 9 апреля. Вечный покой он найдет на кладбище в родном селе Селещина.
Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Александр Мовчан из Черниговской области. Он пал в бою с врагом 31 марта 2025 года. Защитнику было 48 лет.
Также сообщалось, что в Виннице простились с защитником Александром Тарасенко. Мужественный воин отправился защищать родную землю на второй день полномасштабного вторжения России. Погиб Герой, которому навсегда останется 55 лет, на Покровском направлении во время боя 4 апреля.
Также на днях в Виннице провели в последний путь военного Андрея Загнибедюка. 46-летний мужчина погиб еще осенью прошлого года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, вблизи Горняка. До недавнего времени его родные надеялись на чудо, ведь воин считался без вести пропавшим. Однако экспертиза ДНК разбила все надежды.
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