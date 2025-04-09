Вернулся домой на щите: на фронте погиб Александр Мовчан из Черниговщины. Фото

Украинский защитник Александр Мовчан вернулся на родную Черниговщину на щите. Он погиб 31 марта 2025 года, защищая страну от российских террористов.

Видео дня

Житель поселка Варва отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. О его кончине сообщила Прилуцкая районная военная администрация.

"Навсегда на щите в родной дом возвращается наш защитник, житель поселка Варва Александр Мовчан. Защитник погиб в бою 31 марта 2025 года", – говорится в сообщении.

Гибель 48-летнего воина стала болью для всего общества. Земляки выразили искренние соболезнования родным и близким Александра.

"Разделяем Вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби", – добавили они.

Защитник отдал за Украину и ее народ дороже всего – собственную жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице 8 апреля простились с мужественным воином Александром Тарасенко, которому навсегда останется 55. Герой ушел добровольцем на фронт на второй день полномасштабного вторжения. Погиб на Покровском направлении 4 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!