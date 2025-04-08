Ушел добровольцем на второй день войны: в Виннице попрощались с защитником Александром Тарасенко. Фото

В Виннице 8 апреля простились с мужественным воином Александром Тарасенко, которому навсегда останется 55. Герой ушел добровольцем на фронт на второй день полномасштабного вторжения. Погиб на Покровском направлении 4 апреля.

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Об этом сообщило местное издание. Церемония прощания прошла в стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора, а похоронили воина на Аллее славы Сабаровского кладбища.

Александр Тарасенко более трех лет защищал Родину, воевал в составе 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка. За добросовестность и инициативность неоднократно отмечался командованием части.

Александр встал в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны, не на миг не дрогнув в своих действиях.

"Решение идти защищать Украину Александр принял мгновенно. Стал к оружию уже во второй день великой войны и ни разу не пожалел об этом. Вместе с собратьями делал все, чтобы приблизить Победу и как можно меньше потерь", – рассказал младший брат Героя Сергей, для которого Александр был примером для наследства.

Александр Тарасенко родился 4 октября 1969 года в Краматорске Донецкой области. Но прожил там не долго – семья переехала в Винницу, здесь Александр учился в школе. Получив среднее образование поступил в Немировский строительный техникум, а затем — в Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

Он долгое время работал в строительно-испытательной лаборатории АО "Винницагаз". А в последние годы перед полномасштабным вторжением производил мебель – был мастером на предприятии.

"Александру было важно видеть, что его труд приносит пользу людям. Это вдохновляло его и придавало сил для саморазвития. Он ставил перед собой цели, которых упорно достигал. И считал обязанностью поддержать тех, кто так же как он, несмотря на испытания и вызовы, шел к своей цели", – рассказал брат воина.

Александр заботился о матери и вырастил двух сыновей, которые избрали техническое образование: старший – окончил Винницкий национальный технический университет, а младший — учится в одном из колледжей Великобритании. Также вместе со второй женой Александр растил дочь и внучку.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб лейтенант Андрей Гунько из Винницы псевдо "Директор" - сын местной волонтерки и основательницы ОО "Мольфар" Юлии Вотчер. Два года назад защитник получил отличие "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ.

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