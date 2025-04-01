Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный 'Золотым крестом'. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб лейтенант Андрей Гунько из Винницы – сын местного волонтера и основателя ОО "Мольфар" Юлии Вотчер. Два года назад защитник на псевдо "Директор" был награжден отличием "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

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О потере мама Героя сообщила изданию "Суспільне". На своей Facebook-странице она опубликовала фотографию с сыном и прощальное стихотворение.

Андрей Гунько родился 17 марта 1971 года в Виннице. Когда 24 февраля 2022-го Россия начала полномасштабное вторжение, мужчина с первых дней встал на защиту родной страны.

"Не очень молодой, с проблемами в здоровье, без достаточного понимания личной роли на этой войне, но это не помешало решению – надо идти. Когда шел на войну, сказал родным: "Должен защитить наш дом, нашу землю!" – рассказала Юлия Вотчер.

Сначала защитник сдерживал наступление оккупантов в пригороде Киева, а затем в Бахмуте и Степном, прошел бои на Харьковском, Донецком и Луганском направлениях. Побратимы звали воина по позывному "Директор".

15 апреля 2023 года Андрей Гунько был награжден отличием главнокомандующего Вооруженными силами Украины – "Золотой крест".

Воин погиб 29 марта 2025 года во время выполнения боевых задач на фронте. Ему навеки осталось 54 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время разминирования российского средства поражения погиб 43-летний полковник Алексей Колос из Хмельника, что на Винниччине. Он был начальником научно-исследовательского отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия.

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