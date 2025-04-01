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Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный "Золотым крестом". Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
8,8 т.
Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный 'Золотым крестом'. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб лейтенант Андрей Гунько из Винницы – сын местного волонтера и основателя ОО "Мольфар" Юлии Вотчер. Два года назад защитник на псевдо "Директор" был награжден отличием "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

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О потере мама Героя сообщила изданию "Суспільне". На своей Facebook-странице она опубликовала фотографию с сыном и прощальное стихотворение.

Андрей Гунько родился 17 марта 1971 года в Виннице. Когда 24 февраля 2022-го Россия начала полномасштабное вторжение, мужчина с первых дней встал на защиту родной страны.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный "Золотым крестом". Фото

"Не очень молодой, с проблемами в здоровье, без достаточного понимания личной роли на этой войне, но это не помешало решению – надо идти. Когда шел на войну, сказал родным: "Должен защитить наш дом, нашу землю!" – рассказала Юлия Вотчер.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный "Золотым крестом". Фото

Сначала защитник сдерживал наступление оккупантов в пригороде Киева, а затем в Бахмуте и Степном, прошел бои на Харьковском, Донецком и Луганском направлениях. Побратимы звали воина по позывному "Директор".

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный "Золотым крестом". Фото

15 апреля 2023 года Андрей Гунько был награжден отличием главнокомандующего Вооруженными силами Украины – "Золотой крест".

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный "Золотым крестом". Фото

Воин погиб 29 марта 2025 года во время выполнения боевых задач на фронте. Ему навеки осталось 54 года.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Винницы, награжденный "Золотым крестом". Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время разминирования российского средства поражения погиб 43-летний полковник Алексей Колос из Хмельника, что на Винниччине. Он был начальником научно-исследовательского отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия.

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