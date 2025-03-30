На Киевщине во время разминирования погиб полковник Алексей Колос

В Киевской области во время разминирования российского средства поражения погиб военный Алексей Колос с Винниччины. Полковнику родом из города Хмельник навеки осталось 43 года.

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С офицером простились в родном крае 30 марта. О потере сообщил Хмельницкий городской совет.

Колос Алексей Иванович родился 19 апреля 1981 года. Он был начальником научно-исследовательского отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия научно-исследовательского управления развития вооружения и военной техники специальных войск Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

Мужчина непосредственно участвовал в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

Защитник погиб 27 марта 2025 года во время выполнения боевого задания по разминированию воздушного средства поражения возле поселка Глеваха Фастовского района Киевщины.

В воскресенье, 30 марта, жители Хмельника коридором уважения встречали скорбный кортеж и провели полковника Алексея Колоса в последний земной путь. Защитника похоронили на Мытницком кладбище.

"Выражаем искреннее и глубокое соболезнование семье защитника Украины. Почтим своего земляка достойно! Он героически возложил на жертвенник Победы свое самое дорогое – жизнь", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб 34-летний воин Николай Семикопный из Винницкой области. Он воевал в рядах 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Харьковском направлении фронта.

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