Ему навсегда будет 21: в боях за Украину погиб молодой нацгвардеец из Тернопольщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб молодой нацгвардеец из Тернопольщины Тapac Романюк. Защитника не стало 20 августа 2023 года в результате тяжелого ранения, полученного накануне.

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О потере сообщили в Львовском национальном университете имени Ивана Франка, где учился погибший защитник. Тарас был выпускником бакалавриата исторического факультета.

Погибшему был всего 21 год. Как сообщает заведение, Тарас добровольцем присоединился к бригаде Нацгвардии "Азов" в феврале 2023 года. Защитник успел поучаствовать в боевых действиях на Бахмутском, Славянском и Запорожском направлениях.

"Тарас всегда всем шел на помощь, в начале полномасштабной войны много волонтерил, был очень светлым и добрым человеком. Таким он навсегда останется в нашей памяти", – делятся одногруппники Тараса.

Также о погибшем Герое упомянули в Подволочиском поселковом совете, где в селе Ивановка проживал защитник. У погибшего воина остались родители и брат.

"20 августа 2023 года в результате тяжелого ранения полученного в бою за Родину, погиб житель села Ивановка Подволочиской общины, молодой воин, мужественный доброволец бригады Нацгвардии "Азов" Таpac Романюк (2001 г.р.) Искренне сочувствуем родителям, брату с семьей, всем родным и близким, односельчанам и побратимам", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Хмельницкой области 21 августа провели в последний путь своего Героя - Вадима Гилевича, который погиб на фронте. Жизнь 27-летнего защитника оборвалась в Запорожском направлении.

Ранее в Хмельницкой области простились с 32-летним солдатом ВСУ Александром Гревцовым из Славуты. Жизнь воина 122-го отдельного аэромобильного батальона оборвалась два месяца назад на фронте Луганской области.

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