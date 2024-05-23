Ему навсегда будет 22: в боях на Луганщине погиб оператор беспилотников со Львовщины. Фото

На восточном направлении фронта в боях с врагом погиб 22-летний военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Андрей Канцир. Защитник родом со Львовщины был оператором беспилотников, имел позывной "Ярый".

О потере известил Червоноградский городской совет 22 мая. Там отметили, что в этот день Герою должно было исполниться 23 года.

Отмечается, что солдат Канцир Андрей Николаевич, оператор беспилотных авиационных комплексов в/ч А4355 (77 ОАэМБр Десантно-штурмовых войск ВСУ) погиб 20 мая 2024 года. Свой последний бой он принял возле села Стельмаховка на Луганщине.

"Он был моим лучшим другом! Я не раз помогал ему и его бригаде. Месяц назад привез автомобиль. К сожалению, это очень и очень большая потеря! Пусть с Богом покоится! Герои не умирают!" – написал Андрей Нагорный в комментариях под постом о гибели воина.

В Добровольческом формировании территориальной общины "Кристинополь", в ряды которого после начала полномасштабной войны сперва стал юноша, сообщили, что у него был позывной "Ярый", он проходил службу в 77-й бригаде – штурмовой, как называют ее воины.

"Почивай с Богом, "Ярый"! Ты навсегда в наших сердцах! – написали его побратимы.

Волонтер Надежда Земницкая добавила, что эта война забрала доброго, отзывчивого человека, верного друга, а главное – профессионального воина.

"Столько боли… Острой, колючей и несправедливой. Мы делали много движухи разной. Открывали просторы, организовывали мероприятия, лагеря. А потом Андрей пошел в местную ДФТГ, а впоследствии в 77-ю бригаду. Сегодня ночью проклятая война забрала Андрея... Спасибо за все! Ты в наших молитвах", – написала она 21 мая.

Слова сострадания выразили и в Горняцкой гимназии, в которой учился юноша. Там подчеркнули, что он останешься в памяти учителей и одноклассников добрым, улыбающимся, воспитанным, застенчивым, всегда готовым прийти на помощь.

"У него сегодня День рожденья. Ему должно было исполниться 23... Проклятая война беспощадно оборвала молодую жизнь бывшего ученика, нашего выпускника Канцира Андрея… Светлая память и вечное уважение Герою. Почивай с Богом, Андрюша", – написала директор заведения Наталья Маяк.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Луганщине погиб 44-летний защитник Вадим Шумада с Киевщины. Врач-анестезиолог с многолетним опытом ушел на фронт добровольцем, служил старшим боевым медиком в 3-й ОШБр.

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