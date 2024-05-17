'Война забирает лучших': на фронте погиб боевой медик с Киевщины. Фото

Киевщина 17 мая прощается с еще одним своим Героем – Вадимом Шумадой. Врач-анестезиолог с многолетним опытом, он ушел на фронт добровольцем, служил старшим боевым медиком в 3 ОШБр.

Погиб Вадим Шумада 10 мая в Луганской области, у него остались двое детей. О гибели воина рассказали в Вишневой городской территориальной громаде.

Там отметили, что Вадим Шумада родился в Вишневом 6 декабря 1980 года.

"В гражданской жизни работал врачом-анестезиологом. Когда началась полномасштабная война пошел добровольцем на фронт. Служил старшим боевым медиком III ОШБ. Погиб 10 мая вблизи населенного пункта Новоегоровка Сватовского района Луганской области", – говорится в сообщении.

Знавшие Вадима отмечают: его гибель – чрезвычайная потеря.

"На передовой погиб старший боевой медик Шумада Вадим, с которым мы плодотворно сотрудничали. В гражданской жизни Вадим был врачом-анестезиологом. Искренние соболезнования родным. Светлая память, друг", – написал соучредитель и координатор проектов тактической медицины благотворительного фонда Leleka Found Кубрушко.

"Война забирает лучших... Спасибо за службу, друг Шум", – лаконично отметил заведующий хирургическим отделением в ГУ "ИПАГ им академика ОМ Лукьяновой НАМН Украины" Алексей Пономаренко.

Сам Вадим Шумада в феврале 2023 года, объявляя сбор на важное медицинское оборудование для медслужбы своего батальона, объяснял решение стать на защиту Украины.

"Я анестезиолог вот уже 18 лет. До войны я работал как со взрослыми, так и с детьми. Никогда не держа в руках оружие, я пришел как простой солдат, потому что не мог допустить потери возможности называть себя украинцем, разговаривать на своем языке, допустить пришлых на свою землю. Судьба свела меня с настоящими людьми, патриотами и воинами. Я помню связанные с войной взлеты и потери, я терял побратимов и война меня изменила. Часть из вас знала меня в гражданской жизни. Сейчас я здесь, на войне, и с другими побратимами стараюсь быть максимально эффективным, спасая жизни, жизни наших ребят", – отмечал он.

И именно это Вадим Шумада и делал – до последнего вздоха.

Дома его ждали мама, любимая жена и двое детей.

17 мая с Вадимом Шумадой прощаются в родном городе. Прощание начнется в 11:00 в церкви Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в селе Софиевская Борщаговка, ул. Храмовая, 1. Похоронят его на городском Вишневом кладбище – на Аллее Героев.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб механик-водитель из Ровенской области. 51-летнего Александра Вознюка около года считали пропавшим без вести после одного из боев на юге. Однако впоследствии стало известно о гибели воина.

Также сообщалось о гибели на фронте имама харьковской мечети и отца троих детей Артура Якубова. Воин добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2023 году. Погиб в боях в Харьковской области.