Ему навсегда будет 22: во Львове простились с защитником, погибшим на Харьковском направлении. Фото

Во время выполнения боевых заданий в Харьковском направлении погиб 22-летний украинский защитник Роман Якубив. Он служил в рядах 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Прощание с воином, отдавшим свою жизнь за Украину 24 января 2025, прошло 17 февраля в родном для него Львове, на площади Рынок и в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Роман Якубив родился 31 марта 2002 во Львове. Учился в бывшей средней общеобразовательной школе № 11 (сегодня – Львовская юридическая гимназия), а затем – в частном заведении "Молодежный учебный центр имени святого Ивана Боско".

После учебы Роман работал во Львове, а в свободное время играл в футбол.

Когда началось российское полномасштабное вторжение, он встал на защиту Украины и подписал контракт с ВСУ и пошел бороться с оккупантами с оружием в руках. Воин погиб при выполнении боевого задания на Харьковском направлении.

Погибшего защитника, которому навеки будет 22 года, похоронили на Лычаковском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львов скончался военный из Киевской области Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.

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