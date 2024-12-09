Ему навсегда будет 24: на Днепропетровщине простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

Солдат Вооруженных сил Украины, доброволец, стрелок штурмовой бригады 24-летний Владислав Симонов пал на фронте, с оружием в руках защищая Родину. Прощание с Героем проходило в его родном Никополе на Днепропетровщине. У Владислава остались мать и отец.

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О потере сообщили в городском совете Никополя. Воин погиб 28 ноября 2024 года, выполняя боевое задание вблизи села Копанки Харьковской области.

"Мать потеряла единственного сына…" – говорится в сообщении горсовета.

Прощание с Героем прошло в Никополе 7 декабря. На нем присутствовали родные военного, близкие, друзья, побратимы, представители мэрии.

Владислав Симонов родился 5 июля 2000 года. С детства увлекался спортом, неоднократно получал награды на соревнованиях по самбо.

Был активным, дружелюбным и смелым, имел много друзей, которые ценили его искренность, чувство юмора и готовность прийти на помощь.

Окончил пятую школу Никополя, получил высшее образование и строил амбициозные планы на будущее, рассказали в горсовете.

Однако эти планы сломала полномасштабная война РФ против Украины.

В начале февраля 2022 года, когда Владиславу был 21 год, он решил встать на защиту страны и заключил контракт с ВСУ.

Владислав, стрелок штурмовой бригады, участвовал в боях на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и Харьковщине, всегда был на передовой, уничтожал врага, приближая победу, рассказали в горсовете.

Владислав Симонов неоднократно получал награды за мужество и отвагу, а для побратимов был надежным другом, всегда готовым помочь и поддержать в самые трудные моменты.

"От имени всей громады, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника!" – написал в Facebook мэр Никополя Александр Саюк.

Соболезнования также выразили в ВСП "Никопольский профессиональный колледж Днепровского государственного аграрно-экономического университета", где учился Герой.