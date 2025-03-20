Ему навсегда будет 24: на Закарпатье простятся с воином, погибшим в 2022 году во время обороны Мариуполя. Фото

22 марта в Мукачево в Закарпатье состоится прощание с 24-летним старшим солдатом Василием Бодячуком. Воин погиб 20 марта 2022 года в результате огнестрельного ранения, когда выполнял боевое задание в Мариуполе.

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Павший Герой преданно защищал Родину и украинцев от коварного врага. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете и на платформе памяти "Мемориал".

Чин прощания и захоронения с павшим защитником "Азовстали" состоится 22 марта, в 12:00, в Свято-Вознесенском храме (ул. Франко Ивана, 146 А).

Что известно о погибшем Герое Василии Бодячуке

Василий Ярославович (позывной "Фалькор") родился 3 октября 1997 года в городе Мукачево. Окончил местную школу, а затем учился на столяра-строителя в профессионально-техническом училище. С 2015 года воевал на Донбассе, был участником АТО/ООС и неоднократно отмечен командованием наградами и грамотами. Также военного посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Во время полномасштабного российского вторжения боролся с кафирами в составе отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. С первого дня наступления врага и последнего дуновения "Фалькор" оборонял Мариуполь от российских террористов. Погиб 20 марта 2022 от огнестрельного ранения, защищая Родину и всех нас от коварного и безжалостного врага.

У Василия остались мама, жена и сын.

Как сообщал OBOZ.UA, в Берестине Харьковской области произошел позорный случай во время прощания с погибшим украинским защитником. Священники Украинской православной церкви Московского патриархата закрыли дверь храма и не дали отпеть младшего сержанта Юрия Черняка внутри.

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