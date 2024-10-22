Ему навсегда будет 27: на Полтавщине простились с защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

В Миргородском районе Полтавщины 20 октября провели в последнюю земную дорогу 27-летнего воина Владислава Максименко, погибшего в боях за Украину. Он пошел на военную службу сразу после окончания вуза, еще до полномасштабной войны.

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Село Погарщина, с которым была тесно связана его жизнь, живым коридором встречало процессию, множество живых цветов легло на дорогу перед траурным кортежем в знак человеческой благодарности и уважения к подвигу защитника. О Герое, который навеки остался в строю Небесного войска, рассказал Лохвицкий городской совет.

Максимович Владислав Иванович родился 27 июня 1997 года в городе Гадяч. Учился в местной специализированной школе №2, окончил Гадячское высшее профессиональное аграрное училище, получив профессию крановщика, также учился в Полтавском национальном педагогическом университете им. В.Г. Короленко на факультете технологий и дизайна.

После окончания вуза, подписав контракт, парень пошел защищать Украину. В звании младшего сержанта зарекомендовал себя с положительной стороны, пользовался авторитетом среди побратимов. За отданную службу был награжден Крестом почета 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и медалью "Ветеран войны. Участник боевых действий".

Воин погиб 10 октября 2024 года во время выполнения боевого задания, в бою за свободу и независимость Украины. У него остались родители, жена, сестра, бабушка, родные.

В воскресенье на кладбище села Погарщина состоялся многолюдный митинг, пронизанный состраданием, жалостью и болью за погибшим, ушедшим в засветы еще молодым.

Там последний раз погибшему бойцу Владиславу Максименко отдали военные почести. В честь Героя раздался трехкратный стрелковый салют.

"Мы помним Владислава спокойным и вежливым, уравновешенным и дружелюбным. Он никогда не был равнодушен к судьбе своих земляков и соотечественников, был настоящим профессионалом по защите Отечества, чутким, верным и надежным товарищем, заботливым мужем, сыном, внуком, любящим братом… Слава Герою, воину Вооруженных сил, отдавшему свою жизнь за то, чтобы голубым и мирным было небо над украинцами!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 октября в Полтаве простились с 38-летним защитником Дмитрием Петренко. Младший сержант, командир отделения взвода связи погиб в боях на Донетчине.

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