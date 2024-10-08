Ему навсегда будет 38: в Полтаве простились с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Полтаве 8 октября простились с защитником Дмитрием Петренко. Он пал в бою с врагом 1 октября, выполняя боевое задание в Донецкой области.

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Герою, проходившему службу в должности командира отделения связи, навсегда останется 38 лет. О воине, вернувшемся домой на щите, рассказали в Полтавском городском совете.

Будущий младший сержант Дмитрий Павлович Петренко родился 5 августа 1986 года. Жил в Полтаве.

С марта 2023 года был мобилизован и защищал родную землю с оружием в руках. Службу Дмитрий Петренко нес в должности командира отделения взвода связи.

Свой последний бой защитник принял 1 октября 2024 года в Донецкой области: воин погиб, выполняя боевое задание.

Прощались с Дмитрием Петренко у Свято-Успенского кафедрального собора Православной Церкви Украины. Поклониться Герою и отдать ему последний дань уважения, пришли родные и близкие павшего, а также горожане, разделившие с ними потерю.

Дмитрий Петренко отныне и навсегда останется 38-летним.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области простились с 22-летним воином, погибшим в боях за Украину. Виктору Ткачуку, служившему в 46 ОАЭБр Десантно-штурмовых войск, комбриг в июне вручил нагрудный знак "Путь чести" – за мужество и храбрость при выполнении боевых задач и сохранение здоровья и жизней военнослужащих.

Также стало известно, что на войне погиб зять Ирины Фарион Василий Особа. Он защищал Украину в рядах бригады НГУ "Рубеж". Смертельные ранения воин получил на Северском направлении.