'Ему бы еще жить и жить': на Хмельнитчине попрощались с 22-летним воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В Хмельницкой области 7 октября простились с молодым воином Виктором Ткачуком, погибшим на фронте. Парню было 22 года, он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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О потере сообщили в Каменец-Подольском городском совете, также опубликовали фото с церемонии прощания. Героя похоронили в родном селе Мукша Китайгородская.

"К сожалению, ряды Аллеи Славы пополняются могилами, растут шеренги флагов и портретов. Еще один Герой, патриот, защитник и воин, который самоотверженно защищал украинскую землю, давал отпор врагу и вместе с побратимами отстаивал независимость Украины", – отметили в громаде.

Виктор Иванович Ткачук был солдатом 46-й отдельной аэромобильной бригады. В июне командир отметил молодого бойца нагрудным знаком "Путь чести" за высокие показатели в службе, выполнение боевых задач, проявленные при этом личное мужество и храбрость, а также сохранение здоровья и жизни военнослужащих.

О деталях гибели воина не сообщается. В понедельник, 7 октября, каменчане почтили молодого красавца-защитника и громадой провели его в ряды Небесного войска.

Похоронили бойца на городском кладбище со всеми военными почестями под залпы почетного караула и Гимн Украины на Аллее Славы.

"Ему бы еще жить и жить, любить и воспитывать деток, но судьба распорядилась по своему, и теперь ему навсегда 22... Спасибо Виктору, мужественному и непоколебимому воину, за любовь к Украине за верность, преданность украинскому народу, за героический жертвенный чин. Слава Герою!" – подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 сентября в Хмельницком простились с 37-летним воином ВСУ Алексеем Ющуком. Он служил в отдельной инженерной бригаде в должности водителя, погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области.

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