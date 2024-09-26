Отдал жизнь за Украину: в Хмельницком простились с воином, погибшим во время выполнения боевого задания. Фото и видео

В среду, 25 сентября, в Хмельницком провели в последний земной путь воина ВСУ Алексея Ющука. Он погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области.

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Защитнику было 37 лет, без отца осталась дочь. Кадры с церемонии прощания опубликовало издание "Суспільне".

Побратим погибшего Андрей Власюк отметил, что они оба еще в конце февраля 2022 добровольцами пошли на фронт. Юрий служил в отдельной инженерной бригаде в должности водителя, управлял автомобилем "ГАЗ-66".

"Когда впервые сел за руль машины, она не завелась. Из-за этого он немного получил от взводного "тычек". Потом все было хорошо, хорошо служил", – вспомнил мужчина.

До полномасштабной войны мужчина работал на строительстве. Он был хорошим человеком, его все очень уважали.

"Знаю его родителей, сестру. Мы долгое время общались. Когда он служил, мы поддерживали связь. Очень тяжело, что его нет", – отметила одна из знакомых.

Алексей Ющук погиб 21 сентября 2024 года, выполняя задачи по защите Родины на Сумщине.

У воина остались дочь, сестра и отец. Похоронили его в Хмельницком на Аллее славы, что на кладбище в микрорайоне Раково.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на Донетчине погиб 21-летний защитник Роман Сабаев из Хмельницкого. Студент-отличник инженерного факультета, он дважды пытался уйти на фронт в составе ВСУ, однако на передовой оказался как воин 12-й бригады спецназначения "Азов".

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