Пав смертью храбрых: в Донецкой области погиб 21-летний воин из Хмельницкого

В бою в Донецкой области 10 сентября погиб 21-летний защитник Роман Сабаев. Студент-отличник инженерного факультета, он дважды пытался уйти на фронт в составе ВСУ, однако на передовой в конце концов оказался как воин 12-й бригады специального назначения "Азов".

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Плечом к плечу с побратимами Роман участвовал в тяжелых боях, один из них стал для Героя последним. 14 сентября защитника похоронили на Аллее Славы в Хмельницком, рассказывает "Суспільне" и хмельницкий телеканал "Місто".

Родился Роман Сабаев 16 мая 2003 года. После окончания Хмельницкого лицея №10 продолжил обучение в Хмельницком национальном университете: там изучал инженерию, был среди лучших студентов и учился на отлично.

Однако, вспоминает мама воина Ирина Сабаева, Роман все рвался на фронт. Еще на первом курсе парень пошел в военкомат, однако ему отказали. Впоследствии Роман попытался еще раз присоединиться к боевым подразделениям ВСУ и попасть на передовую – и снова неудачно. Поэтому он отправился в бригаду "Азов": на тот момент юноша учился на третьем курсе университета.

"Его приняли, несмотря на молодой возраст, потому что Роман был настойчив и мотивирован. В "Азове" он был минометчиком. Любил оружие, участвовал в очень тяжелых боях. Они с побратимами не успевали даже приходить в себя, восстанавливаться", – говорит мама воина .

Почти год Роман был на Лиманском направлении, успел повоевать и в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

"Он был такой упорный. Своему брату Богдану рассказывал, что победа будет за нами. Говорил: "Не бойся, Богдан, смотри, какое оружие". Когда я его увидела, то у него было выражение лица настоящего воина", – рассказала Ирина Сабаева. .

Последний свой бой Роман Сабаев принял 10 сентября в Донецкой области, погиб как воин – не выпуская оружия из рук.

"Я его так любила, так ждала! Я каждый миг молилась. Это такая большая цена нашей независимости! Он молоденький, красивый. Ему бы жить и жить... Пал смертью храбрых", – со слезами говорит мама Героя.

Простились с павшим воином в Хмельницком 14 сентября.

"Очень жаль, что Роман ушел от нас. Его все знали, уважали, с ним все общались. То, что он служил в "Азове", для нас было подвигом. Мы все им гордились. Даже не могли подумать, что в нашем возрасте нужно будет защищать страну и, к сожалению, погибнуть за нее. Когда узнали о смерти Романа, сразу не поверили, что это возможно", – рассказал журналистам одноклассник Романа Владислав.

Похоронили вернувшегося на щите молодого воина на Аллее Славы в его родном городе.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Олег Жолуденко. Свой последний бой он принял 2 сентября 2024 во время выполнения боевого задания вблизи города Украинск Покровского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в Полтавской области простились с павшим подполковником Владимиром Артеменко. Воин побывал в российском плену, где оккупанты угрожали его казнить.