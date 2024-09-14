Прошел плен, где его обещали казнить: на Полтавщине простились с павшим подполковником Владимиром Артеменко. Фото

13 сентября в Кременчуге Полтавской области прощались с павшим подполковником Владимиром Артеменко. Он погиб во время выполнения боевого задания 7 сентября 2024 года вблизи села Ольговка в Курской области.

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На прощание с героем собралось немало людей: его родные, друзья, коллеги и побратимы, сообщают местные СМИ. Все вспоминают защитника как очень светлого, порядочного и честного человека.

Владимир Артеменко родился в Черкасской области, служил в пограничных войсках в Средней Азии во времена Советского Союза, а затем вернулся в Украину и поселился в Кременчуге.

Его товарищ Юрий поделился воспоминаниями о жизни и службе Владимира еще задолго до начала полномасштабного вторжения, отметив, что жизнь защитника могла оборваться еще в период распада Советского Союза.

"Тогда в Таджикистане шли боевые действия между разными кланами, и Володя попал в плен к одной из группировок. Его уже готовились казнить, но вовремя успели военнослужащие, которые отбили его и спасли ", – рассказал Юрий.

После возвращения в Украину Владимир работал в СБУ, в звании подполковника вышел на пенсию. Однако, когда началась большая война, он не смог оставаться в стороне.

Владимир Артеменко присоединился к Вооруженным силам Украины в первые дни полномасштабного вторжения, рассказывает военнослужащий с позывным "Лиман".

"Призван на военную службу во время мобилизации 2 марта 2022 года. Служил командиром стрелковой роты. К сожалению, погиб Владимир во время выполнения боевого задания 7 сентября 2024 года у села Ольговка Курской области. Светлая память герою-защитнику, который до последнего стоял на защите Родины и нас с вами", – добавляет "Лиман".

У погибшего военного остались жена и дети. Церемония прощания с ним состоялась в Кременчугском городском дворце культуры, а панихиду провели в Свято-Николаевском соборе. Владимир Артеменко нашел последний покой на Свиштовском кладбище, где также похоронены другие украинские воины.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком 12 сентября простились с младшим сержантом Дмитрием Ковальчуком. Он служил санитаром-инструктором, водителем машины, вывозившей раненых с поля боя, – и спас огромное количество побратимов.

Напомним, что на войне, защищая Украину от российских оккупантов, героически погиб младший сержант ВСУ Александр Коваль из Кременчуга Полтавской области. Трагедия произошла 7 сентября 2024 года на востоке страны, когда защитник выполнял боевое задание.