Вывозил раненых практически с 'нуля': в Хмельницком простились с сержантом, погибшим под Бахмутом. Фото

В Хмельницком 12 сентября простились с младшим сержантом Дмитрием Ковальчуком. Он служил санитаром-инструктором, водителем машины, вывозившей раненых с поля боя – и спас огромное количество побратимов.

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Защитник погиб 7 сентября в Бахмутском направлении: смертельные ранения Дмитрий получил на месте эвакуации. О Герое рассказывает "Общественное Хмельницкий".

Журналисты пообщались со священником греко-католического храма "Всех святых украинского народа" в Хмельницком, капелланом Виталием Футорским. Тот рассказал, что знал погибшего Героя с 2022 года, помогал его бригаде и был его духовником, когда Ковальчук приезжал в отпуск в Хмельницкий.

"Мы общались с Дмитрием. Он хотел выговориться, мне было приятно, что такой воин обращается ко мне. Из-за его гибели мне эмоционально очень тяжело. Такие светлые и искренние люди уходят. С этим нельзя смириться сразу, нельзя принять эту потерю", – сказал Футорский.

Как рассказал командир воина, Владимир, Дмитрий был санитаром-инструктором, водителем эвакуационной машины, которая вывозила раненых из передовой. Своими жизнями ему обязаны многие защитники, которые были ранены в бою.

"Дмитрий вместе с побратимами почти с самого "нуля" вывозил раненых бойцов. Они заезжали даже туда, где не каждый бы мог это сделать. Он спас большое количество людей, которые могут жить дальше. Мы с Дмитрием жили и работали вместе. Он всегда на все был готов, никогда ничего не боялся, делал все ради победы, ведь был настоящим сыном Украины", – рассказал Владимир.

Пытался спасти жизнь побратимов Дмитрий и в последние минуты своей жизни: он погиб от осколочного ранения на месте эвакуации.

Защитнику теперь навсегда останется 47 лет. Дома его ждали любимая жена и сын.

"К сожалению.... у меня просто нет слов. Когда человек теряет свою половинку, душу, сердце.....Многие из вас знают Любу Нижник – Ковальчук, ее муж погиб, защищая нас, наших детей, нашу страну. Низкий поклон. Очень больно... Благодарность Герою! Ты спас много жизней, но сам остался на поле боя. Вечная память Герою", – написала в Facebook Наталья Шаменко.

Напомним, ранее в Киеве простились с сыном главного раввина Украины. Матитьягу (Антон) Самборский погиб во время вражеских обстрелов 26 июля.

Матьягу был призван в ряды ВСУ в мае 2024 года и в этом же месяце у него родилась дочь Эвелина. Воин погиб под Георгиевкой возле Покровска во время вражеского минометного обстрела.