"Выполнял задачи на самых горячих направлениях": на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото

На войне, защищая Украину от российских оккупантов, героически погиб младший сержант Вооруженных сил Александр Коваль из Кременчуга Полтавской области. Трагедия произошла 7 сентября 2024 года на востоке страны, когда защитник выполнял боевое задание.

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Воин служил в 116 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВС Украины. На Facebook-странице побратимы Коваля сообщили о его смерти.

"Он был искренним, надежным товарищем, всегда поддерживал побратимов в трудные часы. Выполнял задачи на самых горячих направлениях восточного фронта, за что был отмечен наградами. Для нас ты навсегда будешь в мыслях, в памяти. Жив в наших сердцах, пока мы бьемся", – написали в 116 ОБр ТрО.

Департамент социальной защиты населения города Кременчуг проинформировал, что у погибшего воина остались жена, дети и сестра.

На защиту Украины Коваль стал в первые дни полномасштабного российского вторжения, вступив в ряды ТрО.

Похороны Александра Николаевича Коваля назначены на четверг, 12 сентября:

– в 11:00 начнется прощание в Кременчугском городском Дворце культуры;

– в 12:00 – прощание в Свято-Николаевском соборе;

– 13:00 – выезд к Свиштовском кладбищу, далее – прощание в мемориальном секторе почетных захоронений Защитников и Защитниц Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Выполняя боевое задание, 4 сентября под Покровском на Донетчине погиб воин Василий Слава. Герой проживал в селе Золотарево Закарпатской области.

– В тот же день в Запорожской области на войне с оккупантами погиб местный житель, военнослужащий Андрей Зинченко из Камышевахи. Герою было всего 30 лет.

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