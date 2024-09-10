Ему навсегда будет 33: в боях под Покровском погиб защитник с Закарпатья. Фото
Выполняя боевое задание, 4 сентября под Покровском на Донетчине погиб воин Василий Слава. Герой проживал в селе Золотарево Закарпатской области.
Военнослужащему Вооруженных сил было 33 года. На официальном сайте Драговской громады сообщается, что церемония прощания с нашим защитником состоялась 10 сентября в его родном селе по адресу ул. Богдана Хмельницкого 10а.
Предварительно, Василий Иванович Слава, 1991 года рождения, служил в 101 отдельной бригаде территориальной обороны. Он самоотверженно и до последнего дыхания защищал украинское государство и каждого из нас.
Представители местной власти выразили соболезнования семье, близким, друзьям и побратимам Героя.
"В этот горький момент разделяем ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби. Помолимся Господу да примет его душу в Свое светлое царство! Светлая память Герою!" – написала пресс-служба.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 6 сентября в боях за Украину в Херсонской области погиб сержант Иван Панасюк, родом из села Дидичи Олицкой громады на Волыни. Он с первых дней большой войны стал на защиту Родины.
– 2 сентября при исполнении служебных обязанностей погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр, награжденная орденом "За мужество" III степени. Дома ее ждали мама и сын.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!