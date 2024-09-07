С первых дней войны стал на защиту Родины: в Херсонской области погиб воин из Волыни Иван Панасюк. Фото

В боях за Украину в Херсонской области погиб сержант Иван Панасюк, родом из села Дидичи Олицкой громады на Волыни. Жизнь Героя оборвалась 6 сентября 2024 во время выполнения боевого задания.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Олицкого поселкового совета. Там отметили, что Герой до последнего вздоха отстаивал интересы государства.

"Герой-Защитник, защищавший родную землю от российских оккупантов, боролся за свободу и независимость Родины. Ценой собственной жизни защищал наш мир и покой. Низкий поклон воину Ивану за его подвиг", – отметили в поселковом совете.

Там выразили искренние соболезнования жене, сыну, дочери, родным и близким погибшего воина.

Напомним, также на войне против российских оккупантов погиб военный Павел Периняк из города Тлумач на Прикарпатье. Защитнику было всего 24 года.

В родном обществе Павла помнят как настоящего патриота, жизнерадостного, трудолюбивого и доброжелательного юношу, который всегда был чутким и общительным.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях за Украину на фронте погиб украинский солдат, стрелок-зенитчик Юрий Лукий. 33-летний защитник жил в селе Большая Копаня Виноградовского городского совета в Закарпатье.

– В Ужгороде состоялось прощание с Виктором Яцолой, павшим защитником, погибшим в боях за Украину. Прощальная церемония прошла на набережной Независимости, где собрались родные, близкие, военные и горожане, чтобы почтить память героя.