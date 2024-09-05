Ему навсегда будет 33: в боях за Украину погиб стрелок-зенитчик из Закарпатья. Фото

В боях за Украину на фронте погиб украинский солдат, стрелок-зенитчик Юрий Лукий. 33-летний защитник жил в селе Большая Копаня Виноградовского городского совета на Закарпатье.

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Трагическое известие сообщили в Facebook горсовета. Жизнь защитника оборвалась 2 сентября во время выполнения боевого задания.

"Выражаем искренние соболезнования семье и побратимам погибшего. Вечная память Герою – Защитнику Украины", – отметили в сообщении горсовета.

Напомним, на фронте погиб командир противотанкового взвода Георгий Шелкошитный. Его жизнь трагически оборвалась 1 сентября вблизи Малой Токмачки в Запорожской области. Боец стал в защиту Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Воевал под Бахмутом, под Авдеевкой, на Сумщине.

Также 2 сентября на фронте оборвалась жизнь капитана медицинской службы Марии Дихтяр, обладательницы ордена "За мужество" ІІІ степени. Защитница спасла сотни жизней побратимов, иногда вывозила ребят из-под обстрелов, рискуя собой. У нее остались мама Иванна Михайловна и сын Владимир.

Как сообщал OBOZ.UA:

- В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Максим "Викинг" Тимчина. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 августа.

– В боях за Украину погиб воин из Херсона Валерий Заика. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он перевез семью в Яремчанское городское общество в Ивано-Франковской области: его родной Скадовский район ныне оккупирован россиянами.