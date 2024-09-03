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Спасала раненых Героев с первых дней войны: на фронте погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр. Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
18,6 т.
Война отобрала жизнь Марии Дихтяр

На войне против российских оккупантов при исполнении служебных обязанностей погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр, обладательница ордена "За мужество" III степени. Трагедия произошла 2 сентября.

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То, что наша защитница вернется домой "на щите", подтвердили на Facebook-странице 63 отдельного батальона 103 отдельной бригады Территориальной обороны ВС Украины. "Маричка, Маруся, Владимировна, Пантера... Боль. Невыразимая боль", – написали друзья Дихтяр.

Жизнь за Украину отдала медик Мария Дихтяр
Женщина спасла сотни жизней наших воинов
Медик служила в АТО, после начала большой войны снова вернулась в войско

В "Ехо Червонограда" указали: женщина спасла сотни жизней побратимов, иногда вывозила ребят из-под обстрелов, рискуя собой.

У Марии Владимировной был позывной Пантера
Спасала раненых Героев с первых дней войны: на фронте погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр. Фото

Жила в Сокальской громаде Червоноградского района Львовской области. Дома, в селе Борок, у Марии остались мама Иванна Михайловна и сын Владимир.

В гражданской жизни она работала медиком
Дихтяр служила в ТрО

Дихтяр участвовала в АТО, три года прослужила начальницей медицинской службы в 25 отдельном мотопехотном батальоне "Киевская Русь". Кроме ордена "За мужество" III степени, также была награждена медалью "За спасенную жизнь".

Дихтяр Мария Владимировна была награждена за свою службу
На войне погибла Дихтяр Мария Владимировна

В мирной жизни она работала врачом. В первые дни большой войны Дихтяр снова пошла работать военным медиком, служила в зоне активных боевых действий.

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