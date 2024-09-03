Спасала раненых Героев с первых дней войны: на фронте погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр. Фото
На войне против российских оккупантов при исполнении служебных обязанностей погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр, обладательница ордена "За мужество" III степени. Трагедия произошла 2 сентября.
То, что наша защитница вернется домой "на щите", подтвердили на Facebook-странице 63 отдельного батальона 103 отдельной бригады Территориальной обороны ВС Украины. "Маричка, Маруся, Владимировна, Пантера... Боль. Невыразимая боль", – написали друзья Дихтяр.
В "Ехо Червонограда" указали: женщина спасла сотни жизней побратимов, иногда вывозила ребят из-под обстрелов, рискуя собой.
Жила в Сокальской громаде Червоноградского района Львовской области. Дома, в селе Борок, у Марии остались мама Иванна Михайловна и сын Владимир.
Дихтяр участвовала в АТО, три года прослужила начальницей медицинской службы в 25 отдельном мотопехотном батальоне "Киевская Русь". Кроме ордена "За мужество" III степени, также была награждена медалью "За спасенную жизнь".
В мирной жизни она работала врачом. В первые дни большой войны Дихтяр снова пошла работать военным медиком, служила в зоне активных боевых действий.
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