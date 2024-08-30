"Служил в самых горячих местах": на фронте погиб историк и археолог из Львова Юрий Ревера. Фото

На войне против российских оккупантов в Донецкой области 27 августа погиб 51-летний оператор БПЛА Юрий Ревера. Наш защитник был историком по образованию, 14 лет проработал в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба" Института археологии Национальной академии наук Украины.

Видео дня

Мужчина участвовал в Революции Достоинства, а в первые дни полномасштабного вторжения России присоединился к Львовской территориальной обороне. Позже служил в самых горячих местах на линии фронта. О своем выпускнике рассказали на сайте представители Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Ревера родился 20 июня 1973 года. Учился в школах №76 и №54 города Львов (выпуск 1990 года). После этого три года проработал на заводе факсимильно-телеграфной аппаратуры в бюро промышленной эстетики. В 1998-м получил высшее образование на историческом факультете ЛНУ.

Историк писал научные публикации, работал над диссертацией. С 1993 по 1995-й был сотрудником Львовской национальной научной библиотеки имени Василия Стефаника; после этого, до 2009 года, – Музея истории ЛУН.

Был одним из составителей фундаментального издания "Энциклопедия Львовского Университета" (2002-2008 годы).

В 2008 году украинец начал работать в "Спасательной археологической службе", в составе археологических экспедиций участвовал в раскопках и разведках почти во всех уголках Украины. Зима 2022 года изменила жизнь ученого.

Коллеги-археологи сообщили, что последнюю экспедицию Ревера совершил возле города Ривне. Он был экспертом в области нумизматики, через его руки прошла не одна давняя монета.

"Он был душой коллектива, любой компании, жизнелюбом и оптимистом, иногда даже авантюристом. Любил Карпаты и хороший юмор. Друзья и коллеги шутливо называли его – Граф Реверский, а побратимы просто и уважительно – "Граф", – рассказали на Facebook-странице "Спасательной археологической службы".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Защищая Украину от российских захватчиков, погиб грузинский боец, служивший в Вооруженных силах Украины, Виктор Кипритиди. Герою, отдавшему свою жизнь за нашу независимость, было 49 лет.

– 26 августа на фронте пал воин со Львовщины Иван Батиг. Свой последний бой он принял вблизи Невского на Луганщине. Воину было 59 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!