'Мечтал о счастливой жизни для своей семьи': на фронте погиб военный со Львовщины. Фото

Защищая Украину, 26 августа погиб воин со Львовщины Иван Батиг. Свой последний бой он принял вблизи Невского в Луганской области.

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Герой, которому навсегда останется 59 лет, больше всего мечтал о счастливой жизни для своих троих детей. Трагическое известие сообщили в Яворовском городском совете.

"С глубокой грустью сообщаем, что наш Герой, Батиг Иван Федорович, рожденный 7 июля 1965 года в селе Коты, погиб 26 августа 2024 года, исполняя свой долг возле населенного пункта Невское Сватовского района Луганской области... Вечная память и слава Герою, который отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость. Соболезнования семье и близким. О встрече Героя и чине похорон сообщим позже", – говорится в сообщении.

В Яворивском городском совете рассказали, что сразу после окончания школы в родном селе Иван Батиг начал работать на предприятии по добыче серы. "Перерыв" делал только на время срочной службы в армии.

У Ивана Федоровича была большая и крепкая семья: вместе с женой он воспитал троих детей.

Когда же началась полномасштабная война с Россией, Иван Батиг не смог оставаться дома: он добровольцем стал в ряды 103 бригады территориальной обороны, а в 2024 году перевелся в в/ч А 4123.

"В мирной жизни он был веселым, жизнерадостным, трудолюбивым хозяином, мечтавшим о счастливой жизни для своей семьи", – подчеркнули в Яворивском горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин с Закарпатья. Руслан Шакалис из села Волково Ужгородского района навсегда останется 27-летним.

Также сообщалось, что в боях в Луганской области погиб бывший сельский голова с Волыни. Василий Забокрицкий ранее участвовал в АТО.

А 28 августа появилось известие о гибели на фронте активистки "Правого сектора" Натальи Кузнецовой. Ее муж погиб под Бахмутом в мае прошлого года. С "Иранкой" будут прощаться с 12 часов 29 августа на Майдане Незалежности в Киеве.