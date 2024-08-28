Ему навсегда будет 27: в боях на Курщине погиб воин из Закарпатья. Фото

В боях против кремлевских террористов у села Погребки Суджанского района Курской области России погиб украинский защитник Руслан Шакалис. 27-летний Герой был родом из села Волково, Ужгородского района Закарпатья.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Середнянского поселкового совета. Местные власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

"Печалимся вместе с вами, поддерживаем в час скорби. Пусть душа погибшего обретет вечный покой, а Господь примет, где праведные покоятся!" – отметили в сообщении.

Похоронят защитника 28 августа в родном селе.

Напомним, также в боях на Курщине погиб 22-летний украинский воин Константин Маренков. Он был родом из Покровского района Донбасса, к которому сейчас приближается линия фронта. Погиб защитник 15 августа 2024 года во время стрелкового боя вблизи н. п. Ольговка. Дома защитника ждала бабушка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях за территориальную целостность Украины на фронте погиб 23-летний защитник Украины Эльдар Ивчак. Боец получил ранения, несовместимые с жизнью, 22 августа.

– На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Киевщины Леонид Лавренчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 августа.

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