Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб защитник из Запорожской области. Фото
В боях за территориальную целостность Украины на фронте погиб 23-летний защитник Украины Эльдар Ивчак. Боец получил ранения, несовместимые с жизнью, 22 августа.
Трагическое известие сообщили в Facebook Черниговской громады Запорожской области, откуда воин был родом. Житель Бердянского района родился 1 января 2001 года.
"Выражаем соболезнования семье Эльдара. Мы глубоко сочувствуем семье нашего героя. Разделяем ваше горе, печалимся вместе с вами. Вечная память защитнику Украины", – отметили в громаде.
Напомним, также в боях на фронте в Покровском районе Донецкой области погиб 35-летний защитник Богдан Обоист из Львовской области. Он участвовал в боевых действиях в составе 125-й бригады ТРО. Боец спас не одну жизнь: он занимался эвакуацией раненых побратимов, за добросовестную службу неоднократно был отмечен командованием.
А 23 августа во Львове провели в последний путь защитника Мариуполя Игоря Дубика. После плена и реабилитации воин снова вернулся на фронт, где его жизнь оборвалась в октябре 2023 года.
Как сообщал OBOZ.UA:
– На войне против российских оккупантов погиб старший сержант Даниил Нечволод, которому было всего 23 года. Воин служил в 79 пограничном отряде ГПС Украины.
– В Украине во время выполнения боевого задания вблизи поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области погиб еще один военный – Виктор Римик. Защитника похоронили дома, на Прикарпатье, 24 августа.
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